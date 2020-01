Secondo i dati diffusi questa sera dal ministero dell'Interno, sono 187.000 le persone scese in piazza in tutto il Paese, di cui 23.000 nella capitale.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.