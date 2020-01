La Yamaha ha messo in guardia i giapponesi dal cercare di infilarsi nelle sue custodie di strumenti musicali, partecipando a quella che è stata definita "Carlos Ghosn challenge".

L'uomo d'affari, ex presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan, oggi è un latitante fuggito in Libano dal Giappone in circostanze ancora non chiare. Una ricostruzione non smentita vuole che Ghosn sia stato fatto uscire da un albergo in una grossa valigia; secondo un'altra ipotesi, l'ex manager si sarebbe nascosto nella custodia di un grosso strumento musicale, troppo grande per passare ai raggi X dell'aeroporto. Tutto nasce dalla foto che l'agenzia turca IHA ha pubblicato con il "flight case" che Ghosn avrebbe usato per fuggire dal Paese. La reazione ironica degli utenti sui social network di tutto il mondo non si è fatta attendere.

Dopo la sua scomparsa, uno dei suoi avvocati ha detto ai giornalisti che il team legale era in possesso di tutti e tre i passaporti dell'uomo e che non si spiegava come Ghosn fosse fuggito dal Paese.

"Non diremo perché, ma ci sono stati molti tweet in cui delle persone si infilano nelle grandi custodie di strumenti musicali", ha scritto la compagnia su Twitter. "Un avvertimento dopo un eventuale, sfortunato incidente giungerebbe troppo tardi, quindi chiediamo a tutti di non provarci".

Il team di comunicazione della Yamaha ha condiviso questo messaggio in risposta ai tanti post sui social che mostravano gli utenti intenti ad infilarsi dentro custodie per chitarra, casse per contrabbasso e scatole per altoparlanti.

L'ex capo di Nissan e Renault è sotto inchiesta in Giappone per presunto uso improprio dei fondi della società e per aver sottostimato i propri compensi di fronte alle autorità della borsa.