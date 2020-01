La moda "etica" di Giorgio Armani

Stile diverso, ma stesse parole d'ordine, per Fendi che si propone di ridurre per massimizzare. La maison propone nuovi tessuti, funzionalità e performance, per un'idea di sartorialità classica atemporale, destinata a durare.

Armani prende anche dei rischi con capi extralarge, ma il risultato non delude. L'impressione è ancora quella che si diverta come un ragazzino a realizzare capi che possono durare anni. Ed è il messaggio di quest'anno: riciclare, riutilizzare. E dopo l’addio alle pellicce che già lo rese precursore del dibattito sulla moda etica nel 2016, Giorgio Armani torna a schierarsi nuovamente a sostegno del Pianeta.

