L'unionista Arlene Foster è la nuova First Minister dell'Irlanda del Nord. L'assemblea parlamentare di Belfast si è riunita per la prima volta dopo tre anni di stallo politico sbloccato dall'accordo fra unionisti e repubblicani.

L'intesa tra Dup e Sinn Fein ripristina il sistema di condivisione della governance locale come previsto dagli accordi di pace del Venerdì Santo del 1998 e si basa su una bozza di compromesso messa a punto da Londra e Dublino

La questione è diventata cruciale perché l'assemblea ospitata nel Castello di Stormont dovrebbe pronunciarsi sulle controverse disposizioni doganali per prevenire il ritorno di un confine fisico con la Repubblica d'Irlanda (membro dell'Unione Europea) dopo l'uscita del Regno Unito, il prossimo 31 gennaio.

Dopo la caduta del governo nel 2017, le nuove discussioni erano riprese a metà dicembre, a seguito della vittoria dei conservatori di Boris Johnson alle elezioni legislative.

Johnson: "Grande passo in avanti"

Questo è un grande passo avanti per il popolo dell'Irlanda del Nord e per ripristinare la fiducia in un governo decentralizzato stabile e per attuare le necessarie riforme del servizio pubblico", ha affermato su Twitter il premier britannico Boris Johnson.