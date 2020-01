Libia, nuovi raid aerei dopo il flop diplomatico di Roma

Dopo la parentesi diplomatica,Khalifa Haftar torna a mostrare i muscoli in Libia. Un nuovo raid aereo delle forze del Feldmaresciallo ha colpito l'aeroporto Mitiga a Tripoli, l'unico ancora in funzione nella capitale.

Il raid arriva a una manciata di ore dai colloqui avuti a Roma con il premier Giuseppe Conte, occasione disertata però dal premier del governo di unità nazionale Fayez al-Serraj che, dopo l'incontro avuto a Bruxelles con i leader delle istituzioni europee, ha preferito tirar dritto verso Tripoli lasciando Conte ad attenderlo invano.

Un buco nell'acqua per le ambizioni diplomatiche italiane, motivato da al-Serraj con l'accoglienza eccessivamente ossequiosa riservata ad Haftar: "non ci può essere alcun dialogo con un criminale dio guerra" dichiarava in serata rientrando aTripoli.

È evidente del resto come i due continuino ad evitarsi: probabilmente per la medesima ragione, lo stesso Haftar ha preferito disertare l'appuntamento di Bruxelles intrattenendosi a lungo con Conte.

E anche l'Europa sulla questione sembra incline a dividersi, come sottolineato in una lettera aperta inviata a Repubblica dal responsabile della Farnesina Luigi Di Maio; che ieri al Cairo - in occasione dell'incontro con i ministri degli esteri di Grecia, Cipro, Francia, Italia ed Egitto, riguardo all'intervento turco in Libia - ha rifiutato la firma sulla risoluzione finale, giudicata troppo dura nei confronti di al-Serraj.

E alla fine, ad ottenere una tregua potrebbero essere proprio il presidente turco Recept Tayyp Erdogan e l'omologo Vladimir Putin, coinvolti sui lati opposti della guerra civile tra Cirenaica e Tripolitania: dopo l'incontro a porte chiuse, avvenuto a Istanbul in occasione della presentazione del gasdotto Turkstream, i due hanno invitato tutte le parti coinvolte a un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte del 12 gennaio