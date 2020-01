Libia: Haftar a Palazzo Chigi, stasera atteso a Roma anche Al Sarraj

L'Italia torna almeno per una giornata al centro della partita diplomatica in Libia. In questi minuti il premier Giuseppe Conte sta incontrando a Palazzo Chigi Khalifa Haftar. In serata poi Conte dovrebbe incontrare anche il primo ministro Fayez Al Sarraj, che farà tappa a Roma dopo il faccia a faccia a Bruxelles con Josep Borrell, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

"Abbiamo il diritto di concludere trattati e convenzioni con chi vogliamo", ha detto Al Sarraj rispondendo in arabo a una domanda sulla cooperazione militare tra il governo di accordo nazionale libico e la Turchia, secondo una traduzione non ufficiale.

"Lo abbiamo fatto in trasparenza - ha aggiunto il premier libico - non abbiamo raccolto mercenari, né combattenti del Sudan o del Ciad. Siamo determinati a proteggerci e nessuno ci leverà questo diritto". Sarraj ha definito "molto produttive" le discussioni con i "responsabili europei" a Bruxelles.

"Non vogliamo - ha detto ancora Sarraj - che la Libia divenga un terreno di scontro, di guerre per procura. Vogliamo che l'aggressore fermi i suoi attacchi contro il governo legittimo libico, riconosciuto a livello globale. Questo governo e può fare appello agli alleati e alle altre parti per difendersi".

"Non esiste una soluzione militare alla crisi libica - ha detto Borrell dopo l'incontro - ulteriori azioni militari avranno conseguenze catastrofiche per la popolazione libica e per l'intera regione". Borrell ha sottolineato che per trovare una soluzione alla crisi "tutte le parti dovranno sedersi attorno al tavolo e avviare un dialogo politico autentico".

L'Alto rappresentante Ue ha anche espresso la disponibilità dell'Ue a mobilitare gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la piena attuazione delle misure pratiche per garantire un cessate il fuoco sostenibile e accompagnare il processo politico.

Gli incontri tra Conte, il generale della Cirenaica e il premier libico arrivano dopo l'ulteriore escalation militare, con le truppe di Haftar che negli ultimi giorni hanno occupato Sirte e si starebbero muovendo ora verso Misurata.

Negli stessi minuti dell'incontro tra Conte e Haftar, al Cairo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato in un bilateterale straordinario il collega egiziano Sameh Shoukry, con la Libia al centro dei colloqui. L'incontro, a quanto si apprende, si è svolto a margine della riunione sul Mediterraneo orientale a cui partecipeno Italia, Francia, Egitto, Cipro a Grecia.