Harry e Meghan, la Regina scopre dalla tv l'addio alla Casa reale

L'annuncio è arrivato a sorpresa, lasciando in molti a bocca aperta Buckingam Palace: il Duca e la Duchessa di Sussex fanno un passo indietro, prendendo una posizione piu defilata nella della famiglia reale per vivere, si fa per dire, come comuni borghesi.

Nelle dichiarazioni rilasciate ai media, Harry e Meghan - che ora si divideranno tra Regno Unito e Nord America - rinunciano alla posizione di membri "senior" nella famiglia reale, annuinciando inoltre di volersi guadagnare l'indipendenza finanziaria attraverso il lavoro, "pur continuando a sostenere pienamente sua Mesta la regina"

La quale, però, la notizia sembra l'abbia appreso la notizia direttamente dai media, il che avrebbe provocato dello scontento a casa Windsor, anche visti i precedenti illustri.

"È una cosa che i reale cercheranno sempre più spesso di fare" commenta Alastair Bruce, Governatore del Castello di Edimburgo . "Lo abbiamo visto in passato con il Conte e la Contessa del Wessex, che volevano provare a condurre una vita il più normale possibile. Volevano entrare nel normale mondo del commercio. E si è rivelato piuttosto impegnativo".

Per ora, Buckingham Place si è limitata a pubblicare un'asettica nota: "Le discussioni con il Duca e la Duchessa sono in una fase iniziale - si legge - ma si tratta di questioni complicate che richiedono tempo per essere risolte".