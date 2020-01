Nave Sagres ripercorre la rotta di Magellano intorno al globo

La nave scuola Sagres è partita da Lisbona in ricordo della prima circumnavigazione della terra di 500 anni fa per opera del navigatore portoghese Fernando Magellano. Alla partenza ha presenziato anche il Presidente della repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa. La Sagres, nave a palo più volte ristrutturata, farà scalo in 22 porti di 19 diversi paesi oltre a una sosta a Tokyo in coincidenza delle Olimpiadi di quest'anno.

Marinai e vino

A bordo ci sono i 142 membri dell' equipaggio. La straordinaria avventura di 5 secoli prima aveva avuto inizio a Siviglia ed aveva come iniziale terminal le isole Molucche (Indonesia) nel 1519, si concluse tre anni dopo col giro completo del mondo. Nelle stive del natante c'è anche uno schieramento di botti di vino Carcavelos proprio come accadde 5 secoli fa. Il Carcavelos è un vitigno antichissimo che ha fatto faville fino al 1700. Il viaggio in mare fara molto bene per l'invecchiamento del vino pregiato.

In omaggio a Magellano

Durante il viaggio, che durerà più di un anno (371 giorni), tra le altre cose, i ricercatori misureranno il campo elettrico atmosferico ma una serie di iniziative serviranno a rende omaggio al V centenario della spedizione di Fernando Magellano e Juan Sebastián Elcano. Il ritorno della Sagres nella capitale portoghese è previsto per il 10 gennaio 2021.