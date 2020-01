Jakarta in preda alle alluvioni che fanno già morti e feriti

Almeno sedici persone sono morte in Indonesia a causa delle inondazioni nella regione della capitale Jakarta, nel settore occidentale dell'isola di Giava, dove migliaia di persone sono state evacuate. La maggior parte delle vittime ci sono state proprio a Giacarta, persone che hanno perso la vita per ipotermia, annegamento, elettrocuzioni, frane e crolli.

