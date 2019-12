Maltempo: danni e vittime dalla Spagna alla Croazia

In Francia ieri i forti venti hanno lasciato 100mila utenze senza elettricità, la situazione è critica anche in Croazia e Spagna.

In Italia situazione difficile in tutta la Penisola: a Napoli il dramma più grande con la morte di un 62enne schiacciato da un albero; a San Martino valle Caudina in Irpinia invece ci sono 300 evacuati: il torrente gonfio ha sollevato una piazza del paese.

