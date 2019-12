In Spagna

La Spagna è uno dei paesi più colpiti dal maltempo che sta flagellando l'Europa del Sud.

Nella regione delle Asturie, ci sono state altre due vittime, ora sono tre. Per un totale di 5 vittime spagnole - le altre in Galizia e in Castiglia-Leòn - causate, dal passaggio sulla Penisola Iberica della tempesta denominata "Elsa".

Strada crollata a Reinosa, in Cantabria (Spagna). Euronews

In Portogallo

Pesantemente colpito anche il Portogallo: piogge, inondazioni e due vittime.

Problemi soprattutto nelle città di Oporto - dove è rimasta bloccata la linea della metropolitana - e Braga.

Le autorità hanno dichiarato l'allarme rosso per pioggia e vento in nove distretti nel nord e nel centro del paese e hanno avvertito la popolazione di prestare attenzione nelle aree costiere, dove le onde possono raggiungere i 13 metri di altezza.

Allagamenti a Ribeira, la zona storica di Oporto. Euronews

In Francia

In Francia sono 18 i dipartimenti in allerta arancione, 15 dei quali direttamente minacciati dalla tempesta "Fabien", attesa per la notte e in arrivo domenica in Corsica.

Sull'isola, chiuso per inondazione l'aeroporto di Ajaccio. Particolarmente colpite dal maltempo le zone di Gravona e Rizzanese.

L'allerta, per vento forte, è rafforzata da quella per onde pericolose nella Gironda e nel bacino di Arcachon. Continua, come ormai da un mese, il maltempo su tutta la Costa azzurra e la Provenza: al largo di Marsiglia, un uomo è dato per disperso dopo essere caduto in mare da una barca a vela colta dal mare grosso. Il suo compagno di escursione è stato tratto in salvo da un elicottero, era aggrappato ad una boa, in condizioni di ipotermia.

Danni da maltempo a Gravona, in Corsica. Euronews

In Italia

Allerta meteo anche in Italia: sono undici le regioni in cui la situazione è particolarmente monitorata.

Come al solito, molti problemi soprattutto in Liguria. Riaperta, tuttavia, l'autostrada A6.

Un automobilista è morto. travolto dalla corrente in provincia di Pordenone e, a causa di una frana, 70 persone sono isolate a Follo (La Spezia), dove è esondato il torrente Entella poco prima della foce a Chiavari, l'acqua è arrivata a lambire le panchine di un parco pubblico e un sottopasso si è allagato, ma dopo l'ondata di piena la situazione è tornata alla normalità e resta sotto attenzione. L'unica strada di accesso alla località Torenco è stata chiusa per inagibilità.

A Venezia, inoltre, è tornata l'acqua alta: oggi fino ad un livello di 120 centimetri.