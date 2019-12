Maltempo, cinque morti nel sud della Francia

Situazione difficile anche in Italia, dove da ore sono in atto forti piogge su gran parte delle regioni settentrionali e centrali.

Altre due persone sono morte nelle acque del fiume Varo, in Costa Azzurra : i soccorritori sono stati impegnati in diverse zone, in particolare a Fréjus, anche i comuni di Mandelieu-la-Napoule e Cannes sono stati colpiti dal maltempo che ha causato l'allagamento di numerosi distretti.

Gli occupanti il velivolo sono stati rinvenuti nei pressi di Marsiglia: "Mentre l'elicottero della Protezione Civile si dirigeva verso Le Luc-Le Cannet per svolgere una missione di ricognizione e salvataggio - si legge in una nota diffusa dal Ministero dell'Interno transalpino - i collegamenti radio e radar sono stati interrotti: nonostante l'impegno di notevoli risorse nella ricerca, i tre occupanti dell'elicottero sono stati trovati morti".

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.