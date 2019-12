La Croazia al voto per le presidenziali

Per il ruolo di Capo di Stato della Croazia concorrono, si diceva undici candidati. Tra questi, appunto, l’attuale Presidente Grabar-Kitarović. A contenderle la presidenza ci saranno Zoran Milanović, candidato del Partito socialdemocratico ed ex premier e Miroslav Škoro, che potrebbe catalizzare su di sé i voti della destra più conservatrice. Secondo gli esperti sono infatti questi i tre candidati più forti e se nessuno dovesse superare la soglia del 50% al primo turno di questa domenica, ci sarà un ballottaggio a due il prossimo 5 gennaio.

La Croazia vota questo finesettimana per il Presidente della Repubblica. Un passaggio cruciale in vista della presidenza di turno di sei mesi del Consiglio dell’Unione Europea.

