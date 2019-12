Francia: trasporti nel caos a Natale

È un Natale di Passione manco fosse Quaresima in Francia: il calvario del trasporto pubblico, alla mercé degli scioperi contro la riforma delle pensioni, non finisce i neppure con l'approssimarsi delle feste. Molti viaggiatori sono bloccati nelle stazioni ferroviarie delle principali città. Altri devono cambiare data di partenza perché i loro treni vengono soppressi.

Per il 23 e 24 dicembre la Società Nazionale delle Ferrovie Francesi ha annunciato che il 59 % dei TGV non partirà. Ciò significa che almeno la metà dei 400.000 passeggeri, che hanno il biglietto per questi giorni, dovrà affrontare la cancellazione del proprio treno e trovare un'altra soluzione.

Le Ferrovie hanno annunciato venerdì la disponibilità di dicersi collegamenti per il servizio di accompagnamento dei bambini che dovranno viaggiare soli durante le feste