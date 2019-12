Euronews Sera | TG europeo, edizione di giovedì 19 dicembre 2019

Euronews Sera, le principali notizie nell'appuntamento quotidiano con l'informazione.

La regina Elisabetta II ha parlato a Westminster e messo l'accento sulla Brexit. Far uscire il Regno Unito dall'Unione europea è la priorità del mio governo, ha detto. Una nota di colore: la cerimonia si è svolta con meno sfarzo del solito, la sovrana non indossava i vestiti cerimoniali, si è mossa in auto e non con la carrozza trainata dai cavalli.

Tempo di consuntivi: discorso di fine anno del presidente Vladimir Putin in Russia. Un intervento a tutto campo su Ucraina, nucleare, sanzioni dell'Unione europea. Tra gli argomenti trattati anche la messa in stato d'accusa del presidente Trump. L'impeachment - ha commentato Putin - è inverosimile.

Spagna, non si stempera la tensione sul caso Catalogna. Il Tribunale superiore di giustizia ha condannato a 18 mesi di interdizione dai pubblici uffici Quim Torra, presidente della Generalitat, ovvero del governo catalano. A Torra è stato contestato il reato di disobbedienza.

Maxi operazione contro la 'Ndrangheta: oltre 300 arresti e sequestro di beni per 15 milioni. In manette anche politici, funzionari, professionisti.

Grecia. Cantiere della metropolitana di Salonicco a rilento. Gli scavi hanno riportato alla luce un patrimonio di reperti archeologici.