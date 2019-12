Un anno e mezzo di inabilitazione dai pubblici uffici per delitto di disobbedienza. È la sentenza a cui è stato condannato Quim Torra, il presidente della Generalitat catalana. Torra aveva rifiutato di recepire una comunicazione della giunta elettorale centrale, quella di ritirare materiale elettorale e manifesti in favore dei politici indipendentisti dal balcone del Palau de la Generalitat, il palazzo del governo regionale catalano a Barcellona. Torra ha annunciato che farà appello al tribunale supremo spagnolo e fino al prossimo grado del processo mantiene le sue funzioni. Ha però anche aggiunto che non ha la minima fiducia nella giustizia spagnola.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.