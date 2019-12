L'operazione si chiama "Rinascita-Scott".

Si tratta di una maxi retata dei Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia, in corso dall'alba di quest'oggi per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del gip di Catanzaro su richiesta della DDA a carico di 334 persone.

L'operazione ha di fatto dissolto tutte le organizzazioni di 'ndrangheta operanti nel Vibonese e facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi.

L'operazione, frutto di indagini durate anni, oltre alla Calabria interessa varie regioni d'Italia dove la ndrangheta vibonese si è ramificata: Lombardia, Piemonte,Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata.

Alcuni degli indagati indagati sono stati localizzati e arrestati in Germania, in Svizzera e in Bulgaria, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria di Catanzaro.

Complessivamente sono 416 gli indagati, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio e altri reati aggravati dalle modalità mafiose.

Tra gli arrestati anche politici, avvocati,commercialisti, funzionari dello Stato e appartenenti alla massoneria.

I carabinieri stanno notificando anche un provvedimento di sequestro beni per un valore di circa 15 milioni di euro.