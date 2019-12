Gli ordigni dormienti ereditati dalla storia

Come in un colossal. Questa mattina, la più grande evacuazione nella storia d'Italia. Brindisi, ore 11.10, l'ordigno bellico è disinnescato da quindici artificieri del genio guastatori di Foggia.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.