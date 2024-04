Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Di Euronews

In migliaia sono scesi in piazza a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi e le elezioni anticipate. A sei mesi dall'attacco di Hamas, sono più di 33mila i morti nella Striscia. L'Oms ha trovato cadaveri nell'ospedale di Al Shifa distrutto dall'Idf