Stati Uniti, il senato riconosce il genocidio armeno

"Questo è il primo genocidio registrato nel secolo" ha detto il senatore democratico Bob Menendez . "Sappiamo fin troppo bene come questi orrori si siano poi ripetuti nel corso del ventesimo secolo con l'Olocausto e altri genocidi in tutto il mondo. Così oggi, qui al Senato, ci uniamo alla Camera che ha votato una risoluzione che afferma il riconoscimento dei fatti del genocidio. Oggi, noi mostriamo la stessa determinazione".

Un nuovo stress test è in arrivo nelle altalenanti r elazioni tra Ankara e Washington : dopo le schermaglie sulla Siria del nord, l'oggetto del contendere ora è il Genocidio armeno , finito al centro di una mozione ufficiale del senato statunitense , che pure Donald Trump aveva tentato di bloccare sul nascere, per non incancrenire ulterioremente i rapporti con Erdogan , ormai sempre pIù vicino all'orbita russa.

