Emergenza clima: in Macedonia, il lago di Prespa rischia di scomparire

Questa tendenza ha rapidamente influenzato lo sviluppo socio-economico di un'area già povera , che per anni si è sostenuta principalmente sul turismo. Boshko Dimovski è proprietario di un bar sulla spiaggia sulla riva del lago. "E' molto improbabile che Prespa si sviluppi nel prossimo futuro - spiega - dato che il lago si sta ritirando rapidamente. Fanghi e limo stanno emergendo, le persone se ne vanno. e i turisti vengono una volta, vedono cosa sta succedendo e non tornano più".

Mentre a Madrid ci si prepara per la Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite , in Macedonia settentrionale c'e chi il fenomeno lo tocca drammaticamente con mano.

