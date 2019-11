"Il black friday? Vietiamolo per legge!"

La mano invisibile del mercato guidata da quella del marketing, smuove le masse nella settimana del black friday: il venerdì di supersconti prima del ringraziamento.

La febbre d'acquisto a prezzo scontato tutta americana però non contagia tutti c'è chi resiste; e dove se non in Francia, il Paese dell'orgoglio nazionale indomito, della rivoluzione e delle marianne?

Qui una deputata vuole che si vieti il black friday per legge. Tramite un emendamento che sarà ai voti dell'assemblea nazionale a dicembre.

Delphine Batho, parlamentare dei verdi ha presentato l'emendamento e spiega che ci sono due problemi: "primo il bilancio ecologico del black friday, per esempio l'anno scorso le consegne si sono moltiplicate per 10 con tutto quello che comporta a livello di emissioni di gas serra, l'altro problema è la presa in giro dei consumatori perché ci sono una marea di false promozioni".

L'attuale ministro della transizione ecologica approva, insieme a 700 marchi che hanno deciso di boicottare il black friday, in testa l'imprenditore delle scarpe Nicolas Rohr e lo slogan "make friday green again".

Voci contro si sono fatte sentire anche in Italia con i lavoratori di amazon in agitazione contro il dominio di un algoritmo che significa superlavoro, e in Germania.

Per non parlare dei piccoli negozi: "Questa mattina io avevo nella regione del Poitou delle testimonianze di piccoli commercianti che mi dicevano che loro non guadagnano proprio nulla con il black friday che sanno bene ci guadagnano i mastodonti del commercio online a detrimento dei piccoli esercizi, ma che erano in qualche modo obbligati a seguire la dittatura del black friday", spiega Batho.

Dunque da black friday a block friday: alla porte di Parigi con questo slogan dei militanti ecologicsti questo giovedì hanno bloccato un centro di distribuzione di amazon, principale imputato nel processo al consumismo inquinante e modaiolo.

ps. In Francia il giro d'affari per il black friday è comunque miliardario, con una spesa media procapite stimata intorno ai 230 euro.