Champions: Juventus e Real a caccia di sicurezze

Real Madrid: a caccia della "remontada" che vale il passaggio turno

In palio sui campi di Torino e Madrid il futuro in Champions di Juventus e Real. Una "remontada" per l'orgoglio e per il passaggio turno, la posta che i blancos si giocheranno al Santiago Bernabeu. Far dimenticare il sonoro 3-0 dell'andata e staccare un ticket per la fase eliminatoria, il doppio imperativo per il Real Madrid di Zidane nella sfida contro i francesi del PSG.

L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane Photo: Reuters

"Certo, è la più importante partita della stagione - le parole alla vigilia di Zinedine Zidane -. Perché è il nostro prossimo incontro e perché giochiamo contro un avversario davvero molto forte. Parliamo di una delle migliori squadre del momento. Sarà quindi molto impegnativo. Lo sappiamo bene".

Sempre nel gruppo A, il Galatasaray fanalino di coda riceve poi in casa i belgi del Bruges, penultimi con appena due punti.

Courtesy: UEFA Champions League

Juventus-Atletico: lo scontro diretto che blinderebbe la testa del gruppo D

Mr. Sarri alla conferenza stampa di presentazione di Juventus-Atletico Madrid Photo: Reuters

Completamente recuperato Ronaldo dopo i fastidi al ginocchio delle ultime settimane, la Juventus incontra allo Stadium l'Atletico Madrid, per blindare un sorteggio più favorevole per la fase eliminatoria. In palio per gli uomini di Sarri i tre punti - e lo scontro diretto - che varrebbero ai bianconeri la vetta matematica del gruppo D. Agli antipodi della classifica, il Lokomotiv Mosca riceve il Bayer Leverkusen, per tentare l'allungo sui tedeschi e scollarsi la maglia nera del gruppo.

Courtesy: UEFA Champions League

Nel girone B, il Tottenham proverà poi ad avvicinare il Bayern Monaco capolista, nella sfida casalinga contro l'Olympiakos mentre l'Atalanta ultima del gruppo C riceve la Dinamo Zagabria e il Manchester tenta la volata in testa contro lo Shaktar Donetsk.