Nonostante i notevoli mezzi messi a disposizione dal governo australiano, gli incendi sono ancora lontani dall'essere domati. Come mai? Tra le ragioni "naturali", sicuramente il caldo dell'estate australiana in arrivo e il forte vento che continua a sferzare la zona est del paese.

Poi, per fortuna, verrà curato al Port Macquarie Koala Hospital , una clinica specializzata, che in questi giorni sta facendo gli straordinari, dopo che 350 koala sono morti la settimana scorsa in una riserva naturale.

L'Australia sta combattendo da quasi due settimane contro gli incendi in diversi stati della zona orientale del paese, mettendo in pericolo migliaia di persone. I roghi hanno già fatto almeno quattro vittime, bruciato circa 1 milione di ettari di terreni agricoli e alberi e distrutto più di 300 abitazioni.

Racconta questo turista: " Il mio naso è irritato e la mia gola è irritata. Mi sono svegliato presto questa mattina nell'hotel in cui alloggiamo in città e ho visto questo fumo, cosi ho deciso di indossare questa maschera" .

Courtesy of Chirag Thakkar/Social Media via REUTERS

Le fiamme sono vicinissime alle case, a Paradise, un sobborgo di Adelaide. Courtesy of Chirag Thakkar/Social Media via REUTERS

Nessuna tregua. Gli incendi in Australia varcano i confini. Dallo stato del New South Wales, il piu colpito, il fuoco arriva fino ad Adelaide, nello stato dell'Australia meridionale.

