Australia: circondati dal fuoco, uomini e animali cercano scampo

L'Australia brucia: le autorità dello Stato del Nuovo Galles del Sud hanno contato quasi 100 focolai alimentati dal forte vento. Il Paese è nella morsa del fuoco: la mobilitazione è imponente, la macchina dell'antincendio ha schierato più di 1.000 vigili del fuoco e 70 aerei per spegnere le fiamme e trarre in salvo le persone in difficoltà. Non viene escluso l'impiego dell'esercito per aiutare le squadre a terra nelle operazioni di spegnimento.

Il bilancio delle vittime è provvisorio: 2 i morti accertati, numerosi i dispersi, oltre 100 case distrutte. Nel rogo un gran numero di koala non ha trovato scampo: oltre 300 sono rimasti intrappolati tra le fiamme. Anche la stima dei danni è approssimata per difetto: gli incendi hanno distrutto oltre 100.000 ettari di territorio e centinaia tra abitazioni, ponti, infrastrutture elettriche.