Tusk eletto presidente del PPE chiude alla destra radicale

Conservatore in politica, liberale in economia, in tanti gli riconoscono importanti doti di mediatore.

Nato a Danzica, già da ragazzo è stato oppositore del partito comunista. Attivo in politica contro il regime fin dai tempi dell'università, a Danzica, dove si è laureato in storia. Qui partecipò alla creazione del comitato studentesco di Solidarność.

Nel partito molti auspicano un cambiamento "Come partito dobbiamo cambiare, crescere, adattarci questo non significa mettere a repentaglio i valori chiave ma magari avere uno stile diverso, un altro approccio", dice Hellen Mc Entee, un'eurodeputata irlandese.

Proprio per l'assalto degli euroscettici sono state le parole di Tusk, da Zagabria l'ha giurata "ai populisti e agli autocrati" aggiungendo che non si possono sacrificare "i nostri valori sull'altare della sicurezza".

D'altronde per Tusk che dal 2014 ha diretto i summit dei capi di Stato e di governo europei non sono mancate le grane: tra tutte la crisi greca e Brexit.

