Una giornata pazzesca chiude il Grand prix di judo a Zagabria. Pubblico in delirio per i grandi campioni che si sono sfidati sul tatami e medaglie assegnate al termine di sfide davvero adrenaliniche

L'ultimo giorno del Zagreb Judo Grand Prix ha visto i pesi massimi conquistare il centro della scena!

Gli eroi croati locali Lara Cvjetkp e Barbara Matic insieme alla leggenda ungherese Hedvig Karakas hanno incontrato i loro fan, hanno firmato autografi, fatto selfie e tenuto una sessione di allenamento per i bambini. Un'esperienza incredibile per i giovani judoka per aiutarli a crescere nella prossima generazione.

Nell'Arena di Zagabria, il miglior judoka del mondo ha lottato per l'oro davanti alla folla. nella categoria -90kg Krisztian Toth è arrivato primo e si è assicurato una medaglia d'oro trionfale nella Giornata Nazionale Ungherese del 20 agosto, incarnando l'orgoglio della nazione per i suoi fan. Come sempre, amicizia e rispetto da Toth. lo ha premiato il vice presidente IJF Laszlo Toth.

"Amo molto Zagabria, amo molto la Croazia, ovviamente, per via delle spiaggia, ad esempio, ma anche per il campo di allenamento che è incredibile come i sentimenti incredibili , e anche la folla mi ama, quindi sì, è stata una giornata fantastica." Krisztian Toth atleta

Karol Gimenes, nella categoria -78kg ha avuto una grande giornata sul tatami - il suo primo evento del World Judo Tour - e si è guadagnata il primo posto sul podio . Un risultato incredibile per la brasiliana, premiata da Sanda Corak, direttore degli istruttori dell'IJF.

Mi sentivo come se fossi in Brasile, perché in Brasile siamo abituati ad avere un grande pubblico, e qui mi sentivo allo stesso modo nel blocco finale, mi sentivo a casa, bene e in fiducia ed è stata una sensazione incredibile Karol Gimrnes atleta

A -100kg Aleksandar Kukolj ha messo a segno un esperto waza-ari e ha tenuto negli ultimi secondi del concorso per conquistare la medaglia d'oro, la sua prima nel World Judo Tour dal 2018. Martin Poiger , Segretario Generale del l'Unione Europea per il Judo, ha assegnato le medaglie.

A +78kg, Kayra Ozdemir era in ottima forma, ha dimostrato di meritare la testa di serie con un ippon impressionante per terminare il concorso. L'assegnazione delle medaglie è stata affidata al presidente onorario della Federazione croata di judo Tomislav Culjak

A +100kg, il doppio campione olimpico Lukas Krpalek è stato quasi catturato da Ota Hyoga, ma poi è riuscito a conquistare una vittoria tattica ai rigori. Un altro oro per il fenomeno ceco, premiato dal direttore capo della federazione Vladimir Barta

Lo Zagreb judo Grand Prix 2023 finisce qui, con tantissimi eroi locali in Croazia, in una giornata incredibile per la nazione ospitante!