Le relazioni tra il Vaticano e la monarchia del Siam sono eccellenti. E il dialogo interreligioso con i buddisti procede da secoli senza grandi conflitti, ma in una fredda diffidenza, soprattutto per il successo che hanno i discepoli delle dottrine di Siddharta in terre tradizionalmente cattoliche e cristiane.

Molti sono i legami storici tra l'ordine fondato da sant'Ignazio di Loyola e l'estremo oriente. Ma in gioco c'è l'antagonismo evangelizzatore tra cattolici e protestanti, in paesi dove i cristiani sono una piccola minoranza.

Il primo gesuita al soglio di San Pietro non poteva proprio farsi mancare una tappa del suo pontificato in Asia.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.