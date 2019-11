Papa Francesco a Nagasaki: "Fermate la corsa agli armamenti"

La pioggia è incessante a Nagasaki, dove Papa Francesco è arrivato per la prima tappa in Giappone, ma l'affetto intorno a lui è ancora più palpabile. Bergoglio, richiamando anche il Trattato sul divieto delle armi nucleari, e invitando ad "una seria riflessione su come tutte queste risorse potrebbero essere utilizzate" ha fatto appello ai leader del mondo.

Papa Francesco ha raggiunto l'Atomic Bomb Hypocenter Park di Nagasaki per rendere omaggio alle vittime della bomba atomica.

Convinto come sono che un mondo senza armi nucleari sia possibile e necessario, chiedo ai leader politici di non dimenticare che queste armi non ci difendono dalle minacce alla sicurezza nazionale e internazionale del nostro tempo. Papa Francesco in visita a Nagasaki

Nel mondo di oggi, dove milioni di bambini e famiglie vivono in condizioni disumane, i soldi spesi e le fortune guadagnate per fabbricare, ammodernare, mantenere e vendere le armi, sempre più distruttive, sono un attentato continuo che grida al cielo Papa Francesco nell'appello contro la corsa agli armamenti - Nagasaki

Il pontefice ha indicato poi Nagasaki -la cittadina giapponese che ha subito, con Hiroshima, il dramma della bomba atomica - come il luogo del dolore e dell'orrore per antonomasia che mostra all'uomo cosa è in grado di infliggere e infliggersi. Hiroshima sarà la seconda tappa odierna (24 novembre ndr) di Francesco nel suo viaggio in Giappone, dove i cattolici rappresentano solo lo 0,42% della popolazione.

Nell'incontro a porte chiuse con i vescovi giapponesi - che ha preceduto la visita e l'Angelus, il Pontefice ha raccontato come in passato non era stato mandato in Giappone come missionario, come lui aveva chiesto, per problemi di salute.