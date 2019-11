Zelensky vuole un cronoprogramma per la restituzione del Donbass

L'Ucraina vuole un cronoprogramma per la restituzione della regione del Donbass, annessa da Mosca nel 2014. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy lo ha anticipato martedì ai giornalisti e intende portare la richiesta al vertice a qiuattro che si terrà il 9 dicembre a Parigi. Sarà il primo faccia a faccia tra Zelenskiy e Vladimir Putin, con il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel a fare da garanti.

"Voglio parlare della liberazione del Donbass, con delle scadenze chiare. Di quando la nostra gente potrà tornare a casa", ha dichiarato il presidente ucraino.

Il ministro degli esteri russo, Sergey Lavrov, lunedì ha ribadito la posizione di Mosca, che rimane ancorata agli accordi di Minsk del 2014 e 2015, che prevedono uno status di autonomia per il Donbass, elezioni locali e un'amnistia per i ribelli.

"Contiamo sui nostri omologhi francesi - come ospiti del vertice - per liberare il campo da ogni ambiguità, perché si ribadisca che non ci sono alternative alle intese raggiunte", ha detto Lavrov in conferenza stampa.

Il conflitto in Crimea, durato 5 anni, ha registrato almeno 13 mila vittime. La fine della guerra nell’Ucraina orientale è stata legata, da Emmanuel Macron, ad una possibile riammissione della Russia nel G8.