Venezia: torna l'acqua alta, picco di 150 centimetri

Il governo ha stanziato venti milioni di euro per i primi rimborsi e sospeso i mutui per un anno. Previsto anche un contributo fino a 900 euro per chi, costretto a lasciare la propria casa, troverà autonomamente un'alloggio alternativo.

Nel frattempo va avanti la conta dei danni. L'acqua alta non ha risparmiato La Fenice, il teatro ha subito pesanti danni ed è stato costretto ad annullare i concerti in programma.

Le attività che hanno scelto di non chiudere hanno alzato le paratie di metallo. Il sindaco Luigi Brugnaro ha ordinato la chiusura di Piazza San Marco per motivi di sicurezza.

Negozi e bar di Venezia si sono preparati per tempo a fronteggiare la marea che questa domenica ha riportato l'acqua alta in città dopo la tregua di sabato .

