"La situazione qui in Grecia richiede una mobilitazione - dice una ragazza - Revocando l'asilo per le università il governo vuole metterci a tacere. Ma siamo qui e siamo pronti a lottare finché è necessario".

Gli studenti greci marciano per le strade di Atene, esponendo la bandiera nazionale macchiata di sangue, custidita da 46 anni dai giovani del partito socialista. Succede ad ogni 17 novembre, nel giorno in cui si ricorda l'ingresso dei carri armati nel Politecnico e la repressione del movimento studentesco per mano del regime dei colonnelli, che fece 24 vittime.

