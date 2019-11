Visita in Grecia del presidente cinese Xi Jingping

Xi Jinping e Krialkos Mitsotakis hanno anche firmato sedici accordi bilaterali in settori come trasporti, agricoltura, sicurezza e prevenzione del crimine e patrimonio culturale.

«Cina e Grecia sono partner nel progetto di una nuova via di comunicazione. Una iniziativa che può trarre nuova forza da un ulteriore sviluppo del paese. Siamo impazienti di sviluppare partenariati in molti settori e di rafforzare il transito dal Pireo migliorando le capacità di trasporto lungo la linea veloce terra-mare tra la Cina e l'Europa", ha detto il presidente cinese.

Accolto dal presidente greco Prokopis Pavlopoulos, il leader cinese ha iniziato la sua visita di tre giorni, che punta a rafforzare le relazioni bilaterali in vista dello sviluppo della nuova Via della Seta, che finirà per avvicinare il gigante asiatico all'Europa.

