Georgia: proteste dopo il no del parlamento alla riforma elettorale

Il disegno di legge prevedeva il passaggio dall'attuale sistema misto a un sistema proporzionale puro. Giovedì scorso il voto chiave: per essere approvata la legge avrebbe avuto bisogno del sì di tre quarti dei parlamentari , in quanto implicava alcune modifiche della Costituzione.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.