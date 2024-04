È duello tra il Partito socialdemocratico del presidente Zoran Milanović e Unione democratica croata del primo ministro uscente Andrej Plenković, dato per favorito

Urne aperte oggi mercoledì 17 aprile in Croazia. I cittadini sono chiamati a esprimere la loro preferenza per rinnovare il Parlamento, sciolto in anticipo il 15 marzo scorso.

La campagna elettorale si è incentrata sull'aspra rivalità tra il presidente Zoran Milanović, del Partito socialdemocratico, informalmente alla guida di un'alleanza di partiti centristi e di sinistra finora all'opposizione, e il primo ministro uscente Andrej Plenković, del principale partito di governo, Unione democratica croata.

Plenković e il suo partito conservatore sono dati per favoriti dai sondaggi, ma potrebbero perdere la maggioranza.