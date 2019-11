Iraq, esplosione al centro di Baghdad provoca morti e feriti

Dallo scoppio delle proteste e della conseguente repressione poliziesca, sono oltre 320 le persone uccise, per lo più manifestanti e attivisti, scesi in piazza a migliaia appunto contro la diffusa corruzione, la mancanza di opportunità di lavoro e dei servizi, nonostante il paese sia ricco in termini petrolifici.

Almeno 10 i feriti a causa di una esplosione avvenuta In una piazza al centro di Baghdad nella giornata di venerdì 15 novembre durante lo svolgimento della tradizionale preghiera islamica. Due i morti per un ordigno posto sul ciglio della strada.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.