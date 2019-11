Iraq, nuove violenze a Baghdad dopo i morti di venerdì

All'inizio di novembre manifestanti e attivisti avevano già chiuso per alcuni giorni l'accesso al porto. Il blocco, secondo le autorità di Baghdad, nel causare la sospensione delle attività della infrastruttura era costato circa sei miliardi di dollari alle casse centrali irachene. Il porto di Umm Qasr è infatti considerato il principale corridoio per il passaggio di merci alimentari da e per il Golfo.

Venerdì il bilancio della repressione poliziesca delle proteste in corso a Baghdad era salito ad almeno 4 morti, aggiungendosi alle oltre 300 vittime che dal primo di ottobre a oggi si sono contate nella capitale irachena e nelle città del sud in rivolta.

