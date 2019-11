Zlatan Ibrahimovic lascia, dopo due stagioni, i Los Angeles Galaxy e lo fa.... come Giulio Cesare!

"Veni, vidi, vici", ha scritto lo svedese su Twitter. "Grazie LA Galaxy per avermi fatto sen tire di nuovo vivo. Ai tifosi: volevate Zlatan, vi ho dato Zlatan. Non c'è di che. La storia continua.... Ora tornate a guardare il baseball".

Con questa frase l'incorreggibile Ibra saluta la California e, con ogni probabilità, si prepara a tornare in Europa. La sua Europa. E c'è già chi è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Pare che a Milano, sponda rossonera, siano intenzionati a metter mano al portafogli, per riprendersi il 38enne attaccante, che già indossò la maglia del Diavolo per due anni, conquistando uno scudetto e facendo gridare al tradimento i cugini nerazzurri. Bisognerà comunque attendere la sessione di mercato di gennaio, per sapere se l'imperatore tornerà a dominare su San Siro.