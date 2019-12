Ibrahimovic torna al Milan. Un super ingaggio per l'attaccante svedese

La notizia girava già da qualche settimana sui social e sui media. Ora è ufficiale. Per i tifosi rossoneri è un ritorno da sogno. Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente, di nuovo, un giocatore delMilan.

Dopo l'esperienza con i Los Angeles Galaxy (53 gol in 58 partite), Ibra torna a vestire la maglia che aveva lasciato - controvoglia, per sua stessa ammissione - al termine della stagione 2011/12. 38 anni, una carriera da fuoriclasse, e un carattere non semplice, l'attaccante svedese avrà un contratto di 6 mesi con opzione sull'anno successivo.

Tre milioni di euro e rotti di stipendio da gennaio fino a giugno. E poi....poi se tutto dovesse andare per il verso giusto il giocatore resterà a Milano anche nella stagione 2020-2021 ma con un ingaggio raddoppiato: 6 milioni di euro.

Ibrahimovic arriverà in Italia e a Milano nei prossimi giorni. tra l'1 e il 2 gennaio, almeno stando a quanto dichiarato dalla società. Quindi le visite mediche, e poi il debutto in Serie A. Una sfida per la sua carriera e per il club rossonero. La prima partita di Ibra, forse già il 6 gennaio contro la Sampdoria o al massimo il 15. E lo stadio di San Siro si prepapara per il grande giorno.