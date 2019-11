Impeachment Trump: al via le prime audizioni pubbliche di fronte alla Commissione Intelligence

Categorico invece il deputato repubblicano più alto in grado nella commissione intelligence della Camera, David Nuñes, che ha accusato i democratici di aver messo in piedi "una campagna di diffamazione nei confronti del presidente Donald Trump" ben orchestrata.

"Come principio generale, non credo che gli Stati uniti dovrebbero chiedere agli altri paesi di impegnarsi in indagini selettive e implicate politicamente o debbano chiedere di procedere con inchieste giudiziarie contro oppositori interni; questo tipo di interventi selettivi minano la legalità dei paesi coinvolti".

Il collaboratore dell'ambasciatore Usa sarà infatti chiamato a rispondere in merito alla telefonata. Rudy Giuliani, l'avvocato personale di Donald Trump, secondo Taylor, avrebbe messo in piedi un canale politico "irregolare" che minò le relazioni con Kiev mentre cercava di aiutare Trump politicamente.

