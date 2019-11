Euronews Sera | TG europeo, edizione di venerdì 15 novembre 2019

Venezia ancora pioggia e acqua alta, chiusa piazza San Marco e le scuole, fermi i vaporetti. Marea da record per due volte in pochi giorni oltre il metro e 50.

Hong Kong massima la tensione in vista di un altro weekend di protesta, Xi Jinping promette repressione. Dopo mesi di disordini la città Stato è ufficialmente in recessione.

L’impeachment di Donald Trump: in audizione l’ex ambasciatrice in Ucraina che Trump definì una cattiva notizia, dice: “mi sentii minacciata da quelle parole”.

In Cile dopo un mese di proteste di piazza e violenti scontri i partiti decidono di promulgare una nuova costituzione; nel Paese ancora vige quella dei tempi di Pinochet.

Prima morte certificata da sigaretta elettronica in Belgio, la vittima l'aveva riempita con una miscela letale di cui vi diremo nel mezzo. Non è il primo caso di gravi di grandi malati da svapo, di pochi giorni fa la notizia di un 17enne americano che aveva fumato nella sigaretta elettronica il principio attivo della cannabis e ha dovuto subire come extrema ratio un doppio trapianto polmonare, altrimenti sarebbe morto.

Un film fantascientifico sulle manipolazioni genetiche, si intitola "Little Joe". Il protagonista però non è un pauroso mostro creato in laboratorio ma un fiore gentile.

Qualche suggerimento culturale per eventuali vacanze natalizie. Iniziamo con la mostra di Steve Mc Queen che non solo è regista cinematografico di opere come Shame ma anche artista, le sue opere sono alla Tate Britain. Poi altri due suggerimenti per Parigi e Venezia, acqua alta permettendo.