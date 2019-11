Bolivia, appello di Morales all'Onu e all'Ue

Mentre per le strade di La Paz si fa duro lo scontro tra sostenitori del deposto presidente Morales e polizia, la Camera dei Deputati, in cui il Movimento per il socialismo dell'ex capo dello stato ha la maggioranza, ha eletto un nuovo presidente, Sergio Choque Siñani, che ha annunciato un disegno di legge per far rientrare nelle caserme le unità dell'esercito.

Dal Messico dove è in esilio Morales ha chiesto a Unione europea e Onu di lavorare per il dialogo, e ha condannato il riconoscimento Usa della presidente Jeanine Añez, per Morales "autoproclamata".