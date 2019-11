I catalani ''on the road'' manifestano per l'autodeterminazione

Creare disagi, bloccare le strade, costringere l'opinione pubblica a non dimenticarsi della loro causa. Gli indipendentisti catalani non mollano. Dopo le elezioni, che hanno sottolineato ancora una volta la frammentazione dell'elettorato spagnolo, circa 300 attivisti del movimento Tsunami Democratic hanno deciso di bloccare l'autostrada AP7 che collega Spagna e Francia. L'arteria è interrotta a La Jonquera, vicino a Girona.

Olga Soler, insegnante e attivista, presidia la strada per sostenere la battaglia dei leader indipendentisti in carcere: "Ci sono persone in prigione che non stanno bene - dice - ci sono persone in esilio che non se la stanno passando bene, e noi dormiamo e rimaniamo qui ma questo è niente. Speriamo, come dice il mio vicino di protesta, che ci ascoltino, vediamo se qualcuno ci dà retta, perché sembra che nessuno ci stia ascoltando, non la Spagna, non l'Europa".

Jon Ribera, pensionato e manifestante, spiega che è necessario mantenere le posizioni: "Siamo pronti per tre giorni, che in linea di principio è quanto durerà la protesta. Abbiamo portato cibo, sacchi a pelo e tende".

Oggi la tensione si è alzata con gli agenti di Polizia che hanno tentato di far sgomberare i manifestanti. Ieri, al contrario, come a una festa di piazza, la serata è trascorsa tra balli e canti. Nei cartelloni esposti dai dimostranti un invito: "Spagna, siediti e parla con noi". Tra i nodi da sciogliere, la carcerazione dei 9 leader separatisti, deliberata dalla Corte Suprema spagnola.