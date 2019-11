Il giro dell'America secondo Donald Trump.

Prima annuncia di lasciare New York per trasferire la residenza a Palm Beach, in Florida, poi è a Tupelo, nel Mississippi, per supportare la corsa del candidato Governatore Tate Reeves, quindi è l'Iowa a diventare il suo centro di gravità permanente. Suo, degli Stati Uniti, della Cina e dell'accordo bilaterale tra le due superpotenze. in guerra commerciale da ormai 16 mesi.

È qui che Trump annuncia:

"Stiamo procedendo con l'accordo con la Cina. La Cina lo vuole, assolutamente. Abbiamo un buon rapporto e vedremo cosa succede. Non mi piace parlare di accordi fino a quando non vengono firmati, ma stiamo facendo molti progressi". Donald Trump Presidente Usa

L'Iowa diventa cosi all'improvviso il cuore dell'accordo Usa-Cina: lo stato è uno zoccolo duro elettorale di Trump (nel 2016 ha raccolta il 50,1% dei voti: un margine cosi ampio non si verificava dall'elezione di Ronald Reagan nel 1980) e lo stesso presidente Xi Jinping è legato all'Iowa per averlo visitato due volte, nel 1985 a capo di una delegazione agricola governativa e nel 2012 come vice-presidente cinese. quando visitò la città di Muscatine, dove nel 1985 fu ospitato da una famiglia americana.

Saltato l'appuntamento per la firma del 16-17 novembre al Vertice per la Cooperazione Economica Asia-Pacifico a Santiago del Cile per i "problemi cileni, si cerca ora una data ideale per il summit tra Trump e Xi Jinping.