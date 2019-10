In Russia spopolano le top model over 50

Un'icona glamour come Coco Chanel diceva che una donna ha l'età che merita. Valentina Yasen di anni ne ha 64 anni ma, agli occhi di chi guarda, ne merita molti meno. Valentina è una top-old-model russa, sfila in passerella, è testimonial per diversi brand russi e internazionali. Stesso discorso per Margarita, 60 anni, che sembrano il frutto di un benevolo patto faustiano.

"Voglio andare oltre, evolvermi. 60 anni sono solo un punto di partenza per un ulteriore sviluppo, non è un punto di arresto - si racconta Margarita Ivanova - sono in pensione e la mia vita è finita? No, la vita è solo all'inizio".

Un inizio che ha mercato: nei suoi book l'agenzia Oldushka vanta numerose modelle, molte delle quali over 50. Dall'apertura nel 2016, il business è cresciuto costantemente, attirando l'attenzione degli inserzionisti e dei magazine di moda.

Il fotografo Igor Gavar è la mente dell'agenzia Oldushka: "Ricordo - dice - che una volta ho scattato una serie di fotografie, le ho riguardate e ho cominciato a scegliere quello che mi sembrava interessante. Alla fine mi erano rimasti solo scatti di anziani, pensionati, donne segnate. E ho pensato: 'questa è una scoperta interessante, e forse vale la pena esplorarla attraverso la fotografia' ".