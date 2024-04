È morto Roberto Cavalli, lo stilista fiorentino aveva 83 anni

Di euronews

Lo stilista era malato da tempo ed è morto nella sua casa a Firenze all'età di 83 anni. Istituzioni e moda ricordano la storia di Roberto Cavalli

PUBBLICITÀ

Lo stilista e imprenditore Roberto Cavalli è morto oggi nella sua casa a Firenze all'età di 83 anni. Era malato da tempo e negli ultimi giorni sono nettamente peggiorate le sue condizioni di salute. I familiari hanno avvisato della sua morte gli amici e i conoscenti più stretti.

La Carriera dello stilista Roberto Cavalli

Grande talento artistico ma anche imprenditoriale, Cavalli esce con la prima collezione a suo nome nel 1970, al Salon du Pret-à-Porter di Parigi. Porta sulle passerelle della Sala Bianca di Palazzo Pitti, e poi su quelle di Milano Collezioni, le sue collezioni.

Nel 1972 apre la sua prima boutique a Saint-Tropez. Diventa in poco tempo celebre nel mondo, soprattutto per i look animalier: non a caso il New York Times lo incoronerà re dei vestiti "animaleschi". Famose anche le sue collezioni Denim, ma anche gli abiti sfarzosi da red carpet.

Oltre a nuovi marchi, come Just Cavalli, lanciata sul finire degli anni novanta: abbigliamento uomo e donna, ma anche accessori, occhiali da sole, orologi, profumi, biancheria intima e costumi da bagno. Nel 2015 lo stilista vende la sua storica maison, ceduta a un fondo di investimento, e poco dopo lascia anche il ruolo di direttore creativo del brand.

Firenze e Milano ricordano Roberto Cavalli

"Apprendiamo con dolore profondo della scomparsa del grande stilista fiorentino Roberto #Cavalli. Ha lasciato il segno nel linguaggio moderno della moda italiana. Non dimenticheremo la sua genialità e il suo amore incondizionato per #Firenze. Un abbraccio ai familiari e agli amici". Lo ha scritto su X il sindaco di Firenze Dario Nardella.

"Con profondo dolore e sincero rimpianto, apprendo della scomparsa di Roberto Cavalli, illustre figura che ha portato l'alta moda italiana nel mondo, facendo della Toscana un punto di riferimento indiscusso nel panorama della moda globale. Roberto non è stato solo un innovatore e un artista del tessuto, ma anche un simbolo di creatività e maestria che ha saputo mescolare con audacia i colori della nostra terra con le tendenze internazionali". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

"Esprimo, anche a nome della Giunta regionale della Lombardia, il cordoglio e la vicinanza alla famiglia e ai cari di Roberto Cavalli. Imprenditore vincente e innovativo del mondo della moda che ha sempre fatto di Milano un suo punto di riferimento". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver appreso della scomparsa di Roberto Cavalli.