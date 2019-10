Un uomo sui 40 anni ha seminato il terrore in un centro commerciale di Manchester, nel Regno Unito, prima di essere bloccato dalla polizia. L'uomo ha aggredito diverse persone con un coltello, ferendone tre - non cinque come comunicato in un primo momento dalla polizia - anche se il bilancio potrebbe essere ancora provvisorio.

I feriti confermati dalla polizia sono due donne, una delle quali ha 19 anni, e un uomo di 50 anni. Sono stati portati tutti e tre in ospedale: le condizioni delle due donne sono stabili - non sono in pericolo di vita - mentre non si hanno ancora informazioni sull'uomo.

Una quarta persona - una donna sui 40 anni che non è stata accoltellata - ha ricevuto le cure dei paramedici, ma non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Gli agenti di polizia intervenuti sono riusciti a bloccare l'aggressore colpendolo con la scarica elettrica di una taser prima di arrestarlo.

L'attacco è avvenuto davanti ad una caffetteria al piano terra del centro commerciale, in cui sono presenti circa 200 negozi, mentre l'aggressore è stato bloccato all'uscita. Le forze dell'ordine hanno transennato la zona ed evacuato il centro commerciale, mentre un elicottero sorvola la zona.

Sul caso sta indagando l'antiterrosismo, anche se le forze dell'ordine non hanno ancora etichettato quanto accaduto come un incidente terroristico.

Nick Aldworth, ex coordinatore nazionale antiterrorismo, ha detto alla Bbc che l'antiterrorismo è stata coinvolta per guadagnare tempo, visto che i suoi investigatori hanno "accesso immediato ai servizi di intelligence" e possono delineare molto più velocemente un quadro completo della situazione.

Gli inquirenti hanno precisato che l'uomo, il quale secondo altri testimoni ha accoltellato e attaccato "a caso" diverse persone, è accusato di aggressione aggravata. Nessuna ipotesi per ora sul movente.

Il primo ministro britannico Boris Johnson si è detto scioccato per l'incidente: "Il mio pensiero - ha scritto il premier in un tweet - va ai feriti e a tutte le persone coinvolte. Grazie ai nostri eccellenti servizi di emergenza che hanno risposto e che ora stanno indagando sull'accaduto".

Anche il leader laburista Jeremy Corbin ha commentato quanto accaduto su Twitter: "Il mio pensiero va a tutti i feriti e ai loro cari. Grazie alla polizia e ai servizi di emergenza che hanno risposto rapidamente e stanno facendo tutto il possibile per salvare vite umane".