La Casa Bianca scrive alla Camera: "Impeachment Trump illegale"

Donald Trump non coopererà con il processo di indagine per un suo possibile impeachment che la Casa Bianca ritiene "Illegale". Non lo farà fino a quando la Camera non voterà al riguardo. Ad affermarlo la stessa Casa Bianca in una lettera di otto pagine inviata alla speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi. Washington accusa i democratici di aver avviato l'indagine per l'impeachment per cercare di "capovolgere i risultati delle elezioni del 2016 e privare gli americani del presidente che hanno liberamente scelto".

La Camera, comunque, ha ordinato all'ambasciatore americano presso l'Unione europea, Gordon Sondland, di testimoniare e consegnare la documentazione nonostante il dipartimento di Stato gli abbia già intimato di non presentarsi.