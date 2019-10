Euronews Sera | TG europeo, edizione di mercoledì 9 ottobre 2019

Euronews Sera, l'appuntamento quotidiano con l'informazione. Politica, attualità, cultura in piamo piano nel notiziario.

Sparatoria in Germania: ad Halle in Sassonia un uomo ha aperto il fuoco e ucciso due persone vicino a una sinagoga. Arrestato un sospetto.

Siria, le truppe turche hanno cominciato ad oltrepassare il confine nel nord est del Paese. Mobilitati cinquemila soldati nell'operazione contro le forze curde. Iniziati i blitz aerei di Ankrara alla frontiera.

Sciopero Alitalia di 24 ore. Cancellati circa 200 voli. Al centro della protesta la complicata trattativa per salvare la compagnia aerea.

È in arrivo un progetto per far pagare le tasse alle grandi multinazionali digitali, quelle con un fatturato superiore a 750 milioni di euro. A darne notizia l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

L'indagine per il possibile impeachment del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, viene considerata illegittima perché la Camera dei Rappresentanti non ha espresso un voto formale per avviarla. A sostenerlo sono i legali della Casa Bianca, che ha deciso di non cooperare con l’inchiesta dei Democratici.

Nobel per la chimica a un tris di scienziati per l'invenzione delle batterie agli ioni di litio, presenti ovunque, dai cellulari ai computer portatili sino alle auto elettriche.

L'arte del primate all'asta. I dipinti dello scimpanzè Congo saranno esposti a Londra: oltre 50 quadri del valore di circa 220 mila euro.