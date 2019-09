Israele, Ganz: "Unità", e chiede la guida del governo

È al memorial dedicato a Simon Peres che la politica israeliana continua a mandarsi segnali, dopo le elezioni che hanno diviso il paese senza indicare un vincitore netto. L'uscente Netanyahu ha rinnovato la proposta di un governo unitario al suo antagonista Ganz, proprio citando lo scomparso presidente.

Netanyahu: "Unità, come Peres e Samir"

"Quando non ebbe una chiara vittoria alle elezioni per il parlamento, Simon optò per l'unità nazionale. Lui e Ytzhak Shamir trovarono un accordo per cooperare allo scopo di portare Israele in acque sicure. Anche in queste elezioni non c'è un vincitore netto, e io faccio appello a te, Benny, cosi come ha disposto il presidente, a lavorare insieme per portare, ancora una vota, Israele in acque sicure", ha detto Netanyahu.

Ganz: "Unità con me leader"

Un'intesa sarebbe possibile, ma Ganz rivendica il ruolo della leadership: "Punto a costituire un forte governo liberale e di unità guidato da me, un governo che possa manifestare la volontà del popolo e compia le promesse fatte agli elettori".

Intanto il presidente Rivlin ha annunciato per domenica l'avvio delle consultazioni coi leader dei partiti, consultazioni che dovrebbero durare due giorni.